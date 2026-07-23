ÖVP: Parteiausschluss von Walter Ruck steht bevor

Mittlerweile haben zahlreiche ÖVP-Politiker den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck zum Rücktritt aufgefordert. Gesprächsprotokolle, die Krone und profil vorliegen, sollen zeigen, wie Ruck in einer vertrauten Runde offen über Postenschacher spricht und sich sexistisch äußert.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte bereits am Montag Aufklärung und Konsequenzen. Ruck hat sich seither nicht öffentlich zu den Vorwürfen erklärt. Wie der KURIER nun aus ÖVP-Parteikreisen erfuhr, steht Rucks Parteiausschluss aus der ÖVP bevor.

Der Bundeskanzler wird für Freitagabend eine virtuelle Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstands einberufen. Dort werden die Vorwürfe gegen Walter Ruck besprochen und „die richtigen Schlüsse gezogen“, heißt es.