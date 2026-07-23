ÖVP: Parteiausschluss von Walter Ruck steht bevor
Mittlerweile haben zahlreiche ÖVP-Politiker den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck zum Rücktritt aufgefordert. Gesprächsprotokolle, die Krone und profil vorliegen, sollen zeigen, wie Ruck in einer vertrauten Runde offen über Postenschacher spricht und sich sexistisch äußert.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte bereits am Montag Aufklärung und Konsequenzen. Ruck hat sich seither nicht öffentlich zu den Vorwürfen erklärt. Wie der KURIER nun aus ÖVP-Parteikreisen erfuhr, steht Rucks Parteiausschluss aus der ÖVP bevor.
Der Bundeskanzler wird für Freitagabend eine virtuelle Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstands einberufen. Dort werden die Vorwürfe gegen Walter Ruck besprochen und „die richtigen Schlüsse gezogen“, heißt es.
ÖVP zürnt, Rückendeckung von Ludwig
Im Laufe des Donnerstags hatten sich weitere ÖVP-Spitzen zu Wort gemeldet. Seniorenbundchefin Ingrid Korosec meinte etwa, sie würde es unterstützen, wenn der ÖVP-Ethikrat den Parteiausschluss empfehlen würde. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler forderte Rucks Rücktritt: „Das Frauenbild ist ja nicht vergangenes Jahrhundert, das ist 200 Jahre zurück.“
Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) kritisierte indes die SPÖ: „Es ist einzig die SPÖ Wien und der rote Bürgermeister Wiens, der nach wie vor Walter Ruck die Stange hält und es vollkommen ok findet, welches Bild von Politik und von Frauen in der Politik hier gezeichnet wird.“
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte sich Dienstagabend noch überraschend klar hinter Ruck gestellt. Er kenne diesen „anders“, so Ludwig, der ebenso in den Gesprächsprotokollen vorkommt. Ludwig betonte, nicht mit einem Rücktritt Rucks zu rechnen: „Charakterstärke zeigt sich immer bei Gegenwind“, befand der Bürgermeister.
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