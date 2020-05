ÖVP: Nur die SPÖ will neue Steuern

Der Gewinnfreibetrag wurde vor zwei Jahren eingeführt und ist das Pendant zur geringen Besteuerung des Weihnachts- und Urlaubsgeldes. Er vermindert die Steuerbemessungsgrundlage (für Gewinne bis 30.000 Euro beträgt er 13 Prozent). Darüber hinaus können Investitionen die Steuerbemessungsgrundlage um maximal 100.000 Euro verringern. Diese Grenze könnte niedriger sein, meinen Sozialdemokraten.

Auf der roten Wunschliste ganz oben stehen aber weiterhin Vermögens- und Erbschaftssteuern. Beides lehnt die Volkspartei dezidiert ab. Generalsekretär Hannes Rauch stellte am Dienstag erneut klar: „Eine Wiedereinführung der Erbschaftssteuer ist für die ÖVP kein Thema.“

Es gibt also noch viel Diskussionsbedarf für das Sparpaket, das die Regierung schnüren muss. Die Schwarzen werden bereits am Donnerstag bei ihrer Klausur in Wien über ihre Ideen debattieren.

Ab nächster Woche wird in koalitionären Arbeitsgruppen über die einzelnen Reformblöcke (Pensionen, Gesundheitswesen, Förderungen etc.) weiterverhandelt. Die Zeit drängt. Wie Sozialminister Rudolf Hundstorfer im ORF -Radio sagte, sollte das Sparpaket bis Ende Jänner/Anfang Februar stehen. Ab April sollen die Pläne umgesetzt werden.