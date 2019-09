ÖVP, Neos und Grüne: Kann diese Koalition klappen?

Bildung, Kopftuchverbot, EU: Bei jedem Thema gibt es Konfliktpotenzial, Meinl-Reisinger sagt zu Kurz: „Sie halten das Problem hoch, anstatt ehrliche Lösungen zu suchen.“

Fazit Groß: „Das sind keine logischen Partner. In einer Koalition würden wohl die Funken sprühen.“

Bleibt die Frage: Wie taten sich Grün und Pink miteinander? „ Die Neos sind vom Erscheinungsbild fast in Nähe der ÖVP gerückt, aber auch die Grünen geben sich bürgerlicher“, sagt OGM-Boss Bachmayer. „ Kogler öffnet seine Partei in Richtung ältere und ländliche Wähler.“

Was den Konflikt angeht, hat Groß einen klaren Befund: „Die beiden wollten einander keine offenen Wunden zufügen – aber subkutane Kratzer schon!“ Trotz gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Unterschiede hätten beide bei fast jedem Thema Gemeinsamkeiten gefunden. Auch Bachmayer sieht das so: „Man hatte das Gefühl, die mögen einander.“ Groß’ Fazit: „Man kann sich Kogler und Meinl-Reisinger gut in einer Regierung vorstellen – oder gemeinsam in Opposition gegen Türkis-blau 2.“