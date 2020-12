ÖVP-Nachhaltigkeitssprecherin plädiert für Plastiktrennung in Städten

Im Bereich der Mobilität spricht sich Carmen Jeitler für einen "Mix statt entweder oder" aus, "denn natürlich fällt es im urbanen Raum leichter auf das Auto zu verzichten als am Land. Es gibt auch nicht nur Elektroautos, sondern auch mit Erdgas betriebene Autos und Hybridfahrzeuge, bei denen wir uns fragen müssen: Woher kommt die Energie und steht sie uns in ausreichendem Maß zur Verfügung?"

Bis 2030 will die Bundesregierung 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien gewinnen. Dabei helfen soll das 1-Million-Dächer-Programm für Fotovoltaik. Darauf angesprochen, dass das allein nicht ausreichen wird, da rund zwei Drittel der Solarenergie in der Fläche gewonnen werden müssen, sagt Jeitler: "Ob es ein Windrad sein soll oder ein Solarfeld, das liegt im Auge des Betrachters. Wenn wir aber weiter so leben wollen – jeder am Handy streamen will – dann werden wir damit leben müssen, neue, nachhaltige Energiequellen zu erschließen."