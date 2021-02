ÖVP-Landesrätin plädiert für eine Stunde länger Unterricht

Tirols ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader tritt wegen der besonderen Situation für Schulen in Zeiten von Corona für eine befristete Anhebung der Stundentafel in den Pflichtschulen ein - konkret für eine Stunde länger Unterricht am Tag. Dies sagte Palfrader am Donnerstag im APA-Gespräch. "Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Regelungen. Es darf kein Denkverbot geben", erklärte die Landesrätin.

Es gehe darum, dass die Schüler so schnell wie möglich, aufgrund von Lockdowns und Distance Learning "Versäumtes nachholen". Eine solche Ausweitung der Unterrichtsstunden könne beispielsweise noch im Sommersemester vonstattengehen und etwa von den Osterferien bis Weihnachten gültig sein, so Palfrader. Gerade im Pflichtschulbereich wäre eine solche Maßnahme eminent wichtig, denn hier müssten die "Grundkompetenzen sitzen".