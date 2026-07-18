ÖVP kritisiert „Extrawurst“ für Kronzeuge Schmid

Mit einer Kaskade von Anzeigen wurde Kronzeuge Thomas Schmid im Frühjahr nach seinem Auftritt im Postenschacher-Prozess gegen Ex-ÖVP-Klubchef August Wöginger überschüttet. Nach einer Anzeige von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz (mehr dazu hier) leitete die Staatsanwaltschaft Linz im April ein Verfahren wegen Falschaussage gegen den früheren Finanz-Generalsekretär und ÖVP-Intimus ein. Dann langte bei der Staatsanwaltschaft Wien zum selben Thema eine anonyme Anzeige wegen Amtsmissbrauchs ein. Und schließlich legte Kurz in Linz mit einem Konvolut weiterer Falschaussage-Vorwürfe nach.

Alle drei Causen liegen seit Juni bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Grund ist ein Pingpong der Zuständigkeiten, die immer noch nicht ganz geklärt sind. Die WKStA hat in Bezug auf den Amtsmissbrauch und das Falschaussage-Konvolut kürzlich Vorhabensberichte bei ihrer Oberbehörde abgeliefert, wie eine Sprecherin bestätigt. Der Inhalt ist wie immer geheim.

Deshalb kann sich die WKStA-Sprecherin auf KURIER-Anfrage auch nicht zu einem Vorwurf, der diese Woche medial kolportiert wurde, äußern: dass die WKStA zwei Verfahren gegen ihren Kronzeugen einstellen will, ohne Zeugen vernommen zu haben. Was das bereits laufende Verfahren zum Falschaussage-Vorwurf im Wöginger-Prozess betrifft, prüft die WKStA noch, ob sie zuständig ist.

Anscheinsbefangenheit? Schmid wurde im Prozess in Linz, bei dem es in erster Linie um eine Personalbesetzung im Finanzamt Braunau ging, auch zu einer Besetzung in Freistadt befragt und meinte, er habe damit wenig bis gar nichts zu tun gehabt. Ein Ex-Finanz-Sektionschef sagte später als Zeuge, dass Schmid damals bei ihm interveniert habe. Den Sachverhalt hat die WKStA bereits im Rahmen ihrer Ermittlungen zur Postenschacher-Causa geprüft, die Spur verlief aber im Sande. Jetzt soll die WKStA prüfen, ob Schmid sie in seinem Kronzeugen-Geständnis angelogen hat.