ÖVP-Klubchef: "Entweder Massentestungen oder Lockdown“

Konkret heißt das was?

Eine Bund-Länder-Zielsteuerungskommission, wie wir sie auch im Gesundheitssystem haben, soll auch für den Pflegebereich kommen. Es geht darum, die Leistungen zusammenzuführen – so könnte beispielsweise Geld für Pflegegeldstufe und die 24-Stunden-Pflege gleich gemeinsam ausbezahlt werden.

Österreich braucht bis 2030 bis zu 100.000 zusätzliche Pflegekräfte. Woher sollen diese kommen?

Es gibt nicht eine Maßnahme, sondern viele. Die Pflegelehre ist eine Maßnahme. In der Schweiz beispielsweise gibt es die Ausbildung zum Fachmann/Fachfrau Gesundheit, die Praxis und Theorie gut verbindet, und bei jungen Menschen zum zweitbeliebtesten Lehrberuf nach dem Kaufmann geworden ist. Unsere Pflegelehre soll mit einem altersspezifischen Curriculum versehen sein. Das heißt, es wird ganz genau festgelegt, ab wann man wo eingesetzt werden kann. Konkret: Ein 15-Jähriger in Ausbildung wird nicht an einem Hospizbett stehen.

Ohne ausländische Fachkräfte werden wir in Österreich nicht das Auslangen finden.

Wir haben bereits im Bereich der 24-Stunden-Hilfe viele Fachkräfte aus dem Ausland. Wenn wir so viele Menschen im Inland haben, die arbeitslos sind, und bei den Jüngeren der Stellenwert von Sozialberufen immer mehr steigt, dann müssen wir auch in Österreich ansetzen und nicht nur im Ausland.