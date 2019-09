ÖVP-Hackerangriff: Erste Spur und Sondersitzung

Daran konnte auch eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am vergangenen Mittwoch nichts ändern. Darum wird sich auch der Nationalrat mit dem mutmaßlichen Hackerangriff auf die ÖVP befassen müssen, und zwar in einer Sondersitzung am Donnerstag. Das bestätigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) dem KURIER.

Beantragt hat die Sondersitzung Peter Pilz von der Liste Jetzt. Pilz nimmt der ÖVP die Geschichte mit dem Hackerangriff nicht ab. Er glaubt viel eher, dass sie damit von einem Maulwurf in den eigenen Reihen ablenken will, der brisante Informationen an Medien streut.

In diesem Zusammenhang hat Pilz auch Anzeige gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Generalsekretär Karl Nehammer und den Wiener ÖVP-Obmann Gernot Blümel wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung (§298 StGB) eingebracht.

Die ÖVP weist die Vorwürfe zurück. Externe Spezialisten hätten bereits festgestellt, dass ein massiver Angriff von außen vorliege.