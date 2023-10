ÖVP-Kugler: Mit Katechismus gegen Andreas Babler

Es scheint die Zeit der offenen Briefe zu sein. Zuerst war es das Schreiben von SPÖ-Parteichef Andreas Babler an die ÖVP. Genauer an die "verbliebenen Christlich-Sozialen in der ÖVP". Anlass war für ihn das Handy-Video, das Bundeskanzler Karl Nehammer bei einem parteiinternen Auftritt in Hallein zeigt. Da hatte der ÖVP-Chef seinem Ärger über Vorwürfe - hauptsächlich aus der SPÖ -, dass es in Österreich Kinder gebe, die keine warme Mahlzeit bekommen, und jene Teilzeitkräfte, die aufstocken könnten aber es nicht tun, freien Lauf gelassen. Babler hat deswegen in seinem Brief geschrieben, dass die ÖVP und der Kanzler auf die "christliche Nächstenliebe" vergessen hätten.

Österreich sollte jedenfalls von einem Kanzler regiert werden, "der die Menschen mag und nicht verachtet", schreibt Babler. Er kenne viele Christlich-Soziale, die bei Freiwilligenorganisationen und in Vereinen tätigt sind. Er wisse auch, was diese denken, wenn etwa der Präsident der Caritas davon spreche, dass der Kanzler bezüglich Armut "keine Ahnung von Realität hat". Deswegen wolle er, dass die Christlich-Sozialen mit der SPÖ "ein Stück des Weges" gehen.