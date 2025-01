Falls Blau-Schwarz scheitert: Wann wären Neuwahlen möglich?

Sollten sich FPÖ und ÖVP doch nicht auf eine Regierungszusammenarbeit einigen, sind Neuwahlen das realistischste Szenario. Sollte es dazu kommen: Wann würde Österreich voraussichtlich einen neuen Nationalrat wählen?

Eine Neuwahl kann unter anderem die amtierende Bundesregierung per Bundesgesetz beschließen. Der Hauptausschuss im Parlament muss mit einfacher Mehrheit zustimmen und beschließt damit seine Auflösung. Bundeskanzler und Bundespräsident müssen den Beschluss gegenzeichnen. Konkret beschlossen wird ein Stichtag, an den Fristen geknüpft sind. Zwischen dem Beschluss und dem Stichtag liegen in der Regel zwei bis drei Wochen.