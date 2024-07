Ex-Staatssekretär Tursky wird für ÖVP im Wahlkampf aktiv

Bekannt ist der 36-jährige Tiroler einer breiteren Öffentlichkeit aus seiner Zeit als ÖVP-Digitalisierungsstaatssekretär. Im Frühjahr macht Florian Tursky als Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Innsbruck von sich reden – scheitert aber mit seiner ÖVP-Liste "Das neue Innsbruck". Die Liste landet auf dem 5. Platz, Tursky schafft es nicht in die Stichwahl und nimmt später auch sein Gemeinderatsmandat nicht an.