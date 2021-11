ÖVP-Ermittlungen: Staatsanwälte- und Presseclub-Kritik an "exxpress"

Die Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte übt Kritik am ÖVP-nahen Online-Medium "exxpress". Dieses hatte in einem Beitrag Andeutungen zu den Wohnadressen eines an den Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligten Strafverfolgers sowie von Falter-Chefredakteur Florian Klenk gemacht. Auch aus dem Büro von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hieß es zur APA, die Veröffentlichung solcher Informationen sei "absolut inakzeptabel".

"Die Adressen von Staatsanwält*innen haben mit ihrer dienstlichen Tätigkeit nichts zu tun", twitterte die Staatsanwälte-Vereinigung. Schon die Nennung deren Wohnortes oder Hinweise darauf in Medien könnten sie und deren Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner gefährden. "Damit wurde eine rote Linie überschritten. Wir werden mit Nachdruck den Schutz durch den Dienstgeber einfordern." Rückendeckung bekamen die Staatsanwälte am Dienstag aus dem Büro der Justizministerin: "Informationen zu veröffentlichen, die die Sicherheit von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen sowie Journalisten und Journalistinnen gefährden können, ist absolut inakzeptabel", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der Apa.