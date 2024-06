Bürgermeistertour: Wie der Kanzler seine Basis mobilisieren will

Nehammer wird am Montag nachmittags eine Rede halten. Davor wird der Fahrplan bis zum Wahltag mit Generalsekretär Christian Stocker und Klubobmann Wöginger besprochen. Am Dienstag folgen inhaltliche Debatten. Also doch ein interner Wahlkampfauftakt? Wöginger: "Nein, es ist eine Arbeitskonferenz. Aber natürlich geht es darum, auf allen Ebenen zu mobilisieren, damit wir diese Wahl am 29. September gewinnen. Und die werden wir auch gewinnen."

Der hat sich im Sommer einiges vorgenommen. Nach der Abgeordnetenkonferenz will er mit allen ÖVP-Bürgermeistern in Österreich in einer Art Bezirkskonferenzen zusammentreffen. Wöginger: "Die Bürgermeister und die Spitzenfunktionäre in den Gemeinden sind unsere Motoren. Die brauchen wir unbedingt. Die Volkspartei gewinnt immer dann eine Wahl, wenn auch in jeder Gemeinde wahlgekämpft wird."