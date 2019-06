Österreichs Jugendliche sind Europa-Fans

Auch das ist ein Plus für die Europa-Befürworter. Letztes Jahr hatten sich noch zehn Prozent weniger für mehr EU-Entscheidungen ausgesprochen.

Paul Schmidt, Generalsekretär der ÖGfE, sieht in den Ergebnissen einen klaren Auftrag an die Politik: „Der EU-Sondergipfel am 30. Juni soll eine Einigung über die Neubesetzung der Top-Positionen auf EU-Ebene bringen. Die Staats- und Regierungschefs würden mit etwas Kompromissbereitschaft Einigkeit demonstrieren und damit zu einer Konsolidierung des derzeit positiven Stimmungsbildes zur Union beitragen.“