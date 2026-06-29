Zu Beginn des Jahres haben in Österreich nach endgültigen Zahlen von Statistik Austria 9.215.956 Menschen gelebt. Das sind um 18.743 oder 0,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zunahme ist damit nur halb so groß wie 2024, als es ein Plus von 38.463 Personen bzw. 0,4 Prozent gab. So niedrig war das Wachstum zuletzt 2009 mit einem Plus von 16.640 Personen bzw. 0,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte.

„Das Bevölkerungswachstum in Österreich ergibt sich ausschließlich aus internationaler Zuwanderung. Insgesamt zogen im Jahr 2025 knapp 162.000 Menschen aus dem Ausland nach Österreich, während 131.000 von Österreich ins Ausland abwanderten“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Ein Trend setzt sich auch bei den Geburten fort: Die Bilanz fiel bereits das sechste Jahr in Folge negativ aus. Im Vorjahr starben um knapp 12.000 Frauen und Männer mehr, als Babys geboren wurden.