Demographiebarometer: Warum der Kinderwunsch sinkt

In Europa zeigt sich das auch deutlich in der seit Jahren sinkenden Geburtenrate . In der EU-27 lag diese laut Eurostat im Jahr 2024 bei 1,34 Kindern pro Frau. Den niedrigsten Wert verzeichnet Malta (1,01 Kinder) und Spanien (1,1), den höchsten hat Bulgarien mit 1,72. Österreichs Geburtenrate von 1,31 liegt knapp unter dem EU-Schnitt.

Europa gilt – leider zurecht – als der Kontinent, der am schnellsten überaltert: Während das Medianalter (jeweils die Hälfte der Bevölkerung über und unter diesem Alter) in Europa bei 44 Jahren liegt, sind es in Asien 32 Jahre, am niedrigsten ist das Medianalter in Afrika bei 19 Jahren.

Spannend sind die Details der Analyse des neuen Geburtenbarometers des Instituts für Demographie der Akademie der Wissenschaften:

Alle Daten finden Sie auf der Webseite: birthbarometer.at Der KURIER hat bei Dr. Caroline Berghammer, Demographin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nachgefragt, was bei den erhobenen Daten alles auffällig ist.

KURIER: Was bei den Daten gleich auffällt: Zuwanderung ist notwendig, sonst schrumpfen wir?

Berghammer: Zuwanderung ist schon länger der Hauptgrund dafür, dass die Österreichische Bevölkerung wächst. Seit 2020 gibt es mehr Sterbefälle als Geburten. Dies wird sich weiter so fortsetzen, vor allem da die Babyboomer, also die Generation zwischen 1955 und 1969 geboren, langsam höhere Sterblichkeitsraten haben. Das heißt, wir werden in Zukunft auf jeden Fall deutlich mehr Sterbefälle haben als Geburten.

Sie beschäftigen sich mit diesem Thema schon lange – war diesmal etwas aus Ihrer Sicht Überraschendes?

Überrascht hat uns, dass sich die Fertilitätsrate, nachdem sie bei Corona etwas gesunken ist, nicht so stark erholt hat. Es ist ein Wandel da, etwa, dass junge Frauen öfter kinderlos bleiben wollen als früher, dass Kinder nicht mehr für so viele zentral sind. Gleichzeitig ist für die klassische Familie für die Allermeisten noch immer das, was sie gerne in ihrem Leben verwirklicht haben wollen.

Erleben wir beim sinkenden Kinderwunsch einen dauerhaften Wandel weg von der traditionellen Familie?

Das ist wahrscheinlich schon etwas Nachhaltiges. Aber gleichzeitig muss man sagen: Etwas mehr als 80 Prozent der jungen Frauen wünschen sich weiterhin Kinder. Fast 40 Prozent haben zwei Kinder.

Die Daten zeigen, dass Krisen wie Inflation und Kriege die Geburtenrate drastisch gesenkt haben, besonders bei Jüngeren. Ist da der Kinderwunsch nur aufgeschoben, oder ist das bleibend?

Bei den Jüngeren wissen wir es natürlich noch nicht genau, die haben ja noch eine längere Zeit, um ihre Kinderwünsche zu realisieren. Das Thema ist eher, dass Frauen bei der Geburt des ersten Kindes immer älter sind. In so einer Situation ist es dann natürlich schwierig, den Kinderwunsch zwei, drei Jahre hinauszuschieben, weil es einfach biologische Grenzen gibt.