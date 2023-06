Totschnig über Wolfsrisse: "Es trifft immer zuerst die Schwächsten"

Die vermehrten Risse seien „nicht nur ein Thema in der Landwirtschaft – wir haben schon zwei Almen in Österreich, wo nicht mehr aufgetrieben wird -, sondern auch in den Siedlungsgebieten“, so Totschnig.

➤Mehr lesen: Feuer frei: Abschuss aller Wölfe, falls Mischling im Rudel

Als Beispiel nannte er ein Tiroler Einkaufshaus, neben dem ein Riss passiert sei. „Jetzt stellen Sie sich das im Siedlungsgebiet vor. Es trifft immer zuerst die Schwächsten“, sagte er dann und meinte damit die Kinder. Es gehe darum, vorzubeugen. Wolf-Hund-Mischlinge gehören laut Totschnig genau gleich behandelt wie herkömmliche Wölfe – „wenn sie Schaden anrichten“.