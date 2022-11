Österreich will Ukraine bei digitaler Infrastruktur unterstützen

Österreich will die Ukraine bei der Aufrechterhaltung und dem Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur unterstützen und dafür etwa Generatoren und Laptops zur Verfügung stellen, aber auch Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung austauschen. Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky (ÖVP) ist am Montag nach Kiew gereist, um eine entsprechende Absichtserklärung zu unterzeichnen, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.

Aufgrund des Krieges ist die Ukraine mit der systematischen Zerstörung der digitalen Infrastruktur konfrontiert, heißt es in der Mitteilung. Tursky habe daher Hilfe beim Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur zugesagt, wie etwa den Aufbau der Glasfaserverbindungen. Planung, Bau und Modernisierung der Breitband-Internetzugangsinfrastruktur sollen vor allem durch Fachwissen und Erfahrungsaustausch unterstützt werden.

Abgesehen von der digitalen Infrastruktur machten der ukrainischen Bevölkerung immer wieder Stromausfälle zu schaffen. Daher plane man auch dieselbetriebene Generatoren zu liefern. "Wichtig ist, dass die Infrastruktur für die Bevölkerung aufrecht erhalten bleibt und die Kommunikation innerhalb der Ukraine weiterhin funktioniert", so Tursky laut Mitteilung.

Nach Unterzeichnung der Absichtserklärung übergab Tursky die ersten 140 mitgebrachten Laptops an Vertreter aus Kiew, Schytomyr und Butscha. Die Geräte sollen vor allem Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Abschließend fand ein bilaterales Arbeitsgespräch mit dem ukrainischen Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow statt.