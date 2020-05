Neuer Flüchtlingsstrom fordert Europa heraus

Innenministerium

Mikl-Leitner

Die Entwicklung hat auch Auswirkungen auf das Budget. Lautwerden Bund und Länder für die Grundversorgung erstmals um die 200 Millionen Euro aufwenden, um rund 30 bis 40 Millionen mehr als im Vorjahr.: "Es sind zusätzliches Budgetmittel notwendig."

130 Anträge pro TagAuf der Flucht vor den Kämpfen in Syrien und dem Irak kommen seit Wochen deutlich mehr Flüchtlinge an. Am Montag meldeten sich 135 neue Asylwerber, vergangene Woche waren es 700. Mikl-Leitner: "Im August gab es um 73 Prozent mehr Erstanträge als noch vor einem Jahr."

Bund und Länder stehen daher bei der Quartiersuche noch mehr unter Druck und kommen fast nicht nach. In Traiskirchen musste sogar zu einer Notmaßnahme gegriffen werden. Der von Niederösterreich verfügte Aufnahmestopp wurde de facto außer Kraft gesetzt. Der Asyl-Betreuer ORS darf laut Bescheid zwar nur 900 Flüchtlinge beherbergen.

Trotzdem sind in Traiskirchen wieder 1400 Flüchtlinge – wie vor dem Aufnahmestopp – untergebracht. Denn in der Zwischenzeit hat das Innenministerium einen Teil der Betreuung übernommen. An eine weitere Ausweitung sei vor Ort aber nicht gedacht. "Zusätzlichen Platz gibt es nicht", sagt Mikl-Leitner. Trotzdem ist die Aufregung in der Flüchtlingsstadt groß. Bürgermeister Andreas Babler ( SPÖ) fuhr am Dienstag zu Bundeskanzler Werner Faymann, um eine Entlastung zu fordern.