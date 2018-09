"Österreich ist erloschener Stern am Himmel der Klimapolitik"

Drei Jahre sind seit der Unterzeichnung der Nachhaltigkeitsziele, der sogenannten SDGs der Vereinten Nationen, vergangen. Die Umsetzung dieser "Agenda 2030" komme aber in Österreich nur "schleppend" voran, kritisierten heimische NGOs am Montag. Die Bundesregierung bleibe "bis heute eine konkrete Strategie für die Umsetzung der Klimaziele schuldig", sagte Annelies Vilim, Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung.

Von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) gebe es kein klares Bekenntnis. "Das ist sehr bedauerlich", meinte Vilim, die auch Sprecherin der NGO-Plattform "SDG Watch Austria", einem Zusammenschluss von mehr als 140 zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist.

Nur noch "ganz, ganz wenig Zeit"

"Wir verzeichnen in Österreich inzwischen mehr Hitzetote als Verkehrstote. Hinter uns ist ein Sommer der Extreme", warnte Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher der Umweltschutzorganisation Global 2000. "Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen." Durch Dürren, Hochwasser, Einbrüche bei Wintertourismus würden wir auf Schäden in Höhe von 8,8 Milliarden Euro pro Jahr zusteuern. Es gebe nur noch "ganz, ganz wenig Zeit" für die Umsetzung der Klimaziele. "Wenn wir die nächsten zehn Jahre so weitermachen, werden auch die Ziele des Pariser Abkommens praktisch unerfüllbar werden", so Wahlmüller. "Wir brauchen eine Gesamtstrategie."