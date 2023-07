Österreich hinkt bei "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" hinterher

Beruf und Familie sind in Österreich nicht leicht zu vereinbaren. So gibt es für unter Dreijährige nur schwer eine entsprechende Kinderbetreuung. Da viele Mütter aufgrund mangelnder Betreuungsplätze nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen können, ist auch der Gender-Gap entsprechend groß, geht aus einer aktuellen Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria hervor. Im Vergleich der EU-27 Staaten plus Schweiz und Norwegen belegt Österreich nur den 20. Platz.

➤ Mehr lesen: Frauen verdienen nach wie vor deutlich weniger



Die Kinderbetreuung müsse qualitativ hochwertig, örtlich erreichbar und zeitlich flexibel sein, so ein wesentlicher Punkt der Untersuchung. Da dies nur mangelhaft gegeben sei, würden Frauen öfter Teilzeitarbeit übernehmen. Und dies fördere die Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt.