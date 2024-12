Österreich: Weitere 2,8 Mio. Euro humanitäre Hilfe für Syrien

Nach dem Sturz des langjährigen Assad-Regimes in Syrien stellt Österreich weitere 2,8 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR bereit. Die Mittel aus der Austrian Development Agency (ADA) sollen für Hilfe vor Ort eingesetzt werden, wie das Außenministerium am Samstag mitteilte.

Auch sollen damit weitere Migrationsbewegungen nach Europa und Österreich verhindert sowie Perspektiven für eine sichere Rückkehr geschaffen werden.