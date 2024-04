Was Ökonomen zu Bablers 20-Milliarden-Plan sagen

SPÖ-Chef Andreas Babler schlägt einen 20 Milliarden Euro schweren "Transformationsfonds" vor, um die Industrie nachhaltig umzubauen. Managen soll diesen die Staatsholding ÖBAG. Bablers Vorschlag: Der Staat stellt Unternehmen Zuschüsse und Garantien zur Verfügung oder beteiligt sich direkt an Unternehmen.

Die ÖBAG soll sich etwa an industriellen Strukturen oder Großunternehmen in Sektoren beteiligen, die Zukunftstechnologien wie Biogas, Wasserstoff oder E-Batterien betreffen. Bablers Plan orientiert sich an teils am deutschen "DeepTech & Climate Fonds". Vorgesehen sind nur Minderheitsbeteiligungen.