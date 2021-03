ÖH-Wahl: AG geht mit aktueller Vorsitzenden ins Rennen

In den grünen Bereich wagt man sich mit Forderungen nach "klimafitten Hochschulen" und überwiegend regionalen Produkten in den Mensen sowie einer Fahrrad-Infrastruktur und Solarpanels an den Hochschulen. Berufstätige Studenten sollten von Studiengebühren befreit und Beihilfen erhöht werden. Außerdem plädiert die AG für eine Herabsetzung der Anwesenheitspflichten an Fachhochschulen (FH) sowie ein Verbot schlechterer Benotung von Arbeiten aufgrund fehlender Formvoraussetzungen - etwa weil sie nicht gegendert sind.

Hanger wurde am 8. Februar 1995 in Scheibbs (NÖ) geboren. Die Tochter des ÖVP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger absolvierte das Gymnasium in Waidhofen an der Ybbs und kam nach der Matura zum Studium nach Wien. 2016 trat sie der AG an der Fakultätsvertretung Jus bei. "Der Kontakt mit Studierenden und mich für ihre Interessen einzusetzen taugt mir." 2017 wurde sie Obfrau der AG am Juridicum sowie stellvertretende Vorsitzende der Fakultätsvertretung. Zwei Jahre später wechselte sie als Mandatarin in die ÖH-Bundesvertretung und wurde als erste Frau zur AG-Chefin gewählt.

In der Bundesvertretung verfügt die AG über 15 Sitze. GRAS und VSStÖ haben je 13 Mandate, es folgen die JUNOS mit sechs Sitzen und die FLÖ mit fünf. Zwei konkurrierende Kommunistische StudentInnenverbände (KSV-KJÖ bzw. KSV LiLi) sowie der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) haben je einen Vertreter. Als Wahlziel formulierte Hanger einen Ausbau der Mandatszahl: "Und wir wollen so stark werden, dass eine Exekutive ohne uns nicht möglich ist."