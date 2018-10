ÖGB will von EU strengere Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping

Denn, Sanktionsmöglichkeiten gegen Verstöße gibt es so gut wie keine. Die Gewerkschaft hat zahlreiche Beispiele von Strafbescheiden, die nicht vollzogen werden, weil deren Durchsetzung an der Grenze endet. Der ÖGB fordert daher, dass verhängte Strafen künftig in den Herkunftsländern vollzogen werden.

Der ÖGB verlangt von der EU-Kommission auch eine europäische Sozialversicherungsnummer. Damit kann sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer sozialversichert ist und eine Beschäftigung im Heimatland nachweisen kann. Dazu Muchitsch: „Wir müssen alles tun, um modernen Menschenhandel zu unterbinden.“