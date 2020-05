ÖGB will Arbeitnehmer um sechs Milliarden entlasten

Um wie viel sollen die Steuerzahler entlastet werden? Bis Jahresende soll eine Reformkommission im Finanzministerium Details dazu ausarbeiten. Mitte kommenden Jahres will die Regierung ihre Steuerreform beschließen. Das gemeinsame Konzept von Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) liegt bereits vor – und wird heute in beiden Organisationen offiziell abgesegnet.

Wie umfangreich die Entlastung nach Meinung der Arbeitnehmer-Vertreter sein soll, ist kürzlich bereits durchgesickert. Wie der KURIER berichtete, soll das Volumen einer Steuerreform rund sechs Milliarden Euro betragen (die Regierung strebt vier bis fünf Milliarden Euro an). Bekannt war auch schon, dass die Gewerkschafter den Eingangssteuersatz von 36,5 auf 25 Prozent senken wollen. Laut Wiener Zeitung plädieren ÖGB/AK aber auch dafür, den Höchststeuersatz bei 50 Prozent zu belassen, er soll aber erst ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro greifen. Derzeit liegt die Grenze bei 60.000 Euro. Das bedeutet, dass die Reform auch Spitzenverdienern zugute kommen würde – das ist als Zugeständnis der Roten an die Schwarzen in ÖGB und AK zu verstehen, die ja die Forderung nach Vermögenssteuern mittragen.