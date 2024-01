ÖGB-Chef Katzian will Mieten rückwirkend senken

Keine Koalition mit der FPÖ

Katzian befürchtet, dass aufgrund des Wahlkampfs nötige Maßnahmen – etwa zur Inflationsbekämpfung – nicht mehr umgesetzt werden. „Sollte das nicht gelingen, sollte man früher wählen“, sagt er zur aktuellen Neuwahl-Debatte.

Aktuell steht die FPÖ in allen Umfragen klar auf Platz eins. „Sie hat unter ihrer Regierungsbeteiligung Dinge umgesetzt, die nicht gut sind für die Arbeitsnehmer. Etwa den 12-Stunden-Tag, oder die Reform der Sozialversicherungen“, gibt Katzian zu bedenken. Ihren Erfolg erklärt er damit, dass sie mit den Ängsten der Menschen in diesen schwierigen Zeiten spiele. "Es ist ein Nachteil, wenn eine Partei gerade in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigt ist", gibt er sich im Zusammenhang mit der SPÖ selbstkritisch.

In der Auseinandersetzung mit den Blauen nimmt der ÖGB-Chef auf die Wirtschaft in die Pflicht: „In Deutschland hat sie eine Brandmauer gegen die AfD aufgebaut. In Österreich fällt sie auf damit, was sie nicht sagt.“

Eine Koalition mit der SPÖ, wie sie für seinen Vorgänger Erich Foglar zumindest noch denkbar war, kommt für ihn nicht in Frage.

Generell sieht er die SPÖ nach dem turbulenten Jahr 2023 wieder geeint. Freilich: „Es wird noch die eine oder andere Verwundung geben, die heilen muss. Einige Brücken, die man noch fertigbauen muss.“