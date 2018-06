ÖGB-Chef Katzian: „Viertagewoche oder Freiwilligkeit stehen nicht im Gesetz“

Aber zeigt sich in den ersten Umfragen nicht, dass manche sich auch Zwölfstundentage vorstellen können?

Da kommt es zuerst einmal auf die Branche an. Manche erklären, dass sie sich das auf keinen Fall vorstellen können, andere schon – wenn sie im Gegenzug etwas dafür bekommen. Das aber ist der nächste Irrglaube, wo die Regierung den Arbeitnehmern Sand in die Augen streut – man könne vier Tage lang zwölf Stunden arbeiten und dann ein verlängertes Wochenende daheim bleiben. Die Wahrheit ist, dass genau diese Viertagewoche nirgendwo im Gesetz steht. Und der größte Lavendel ist die Freiwilligkeit, weil auch die steht nicht im Gesetz. Aus meiner Erfahrung, vor allem mit großen Konzernen, zählt für diese nur, was im Gesetz steht. Wenn dort steht, dass der Zwölfstundentag angeordnet werden kann, werden sie das auch tun.

Was werden Sie und der ÖGB jetzt unternehmen?

Jetzt wollen wir erstmals versuchen, alles das, was Regierung und Wirtschaftskammer an Nebelgranaten werfen, etwa die Freiwilligkeit oder die Viertagewoche, klarzustellen. Wenn die Regierung glaubt, dass sie das am 3. Juli beschließen kann und damit ist alles gegessen, kennen sie uns schlecht. Was dann passiert, werde ich jetzt sicher nicht öffentlich ankündigen. Was wir aber sicher machen werden, ist vorzubereiten, was wir auf Kollektivvertragsebene regeln können, weil dort haben wir die Möglichkeit zur Gestaltung mit den Arbeitgebern in der Hand. Das wird möglicherweise noch sehr spannend werden.