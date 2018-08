Obmann-Debatte in der SPÖ geht am Kern ihrer Probleme vorbei

Die SPÖ hat vor fast fünf Jahren schon ihren ersten Platz verloren. Daran waren weder Kern noch Flüchtlinge schuld.Vor Kurzem setzte der Wiener SPÖ-Funktionär Christian Deutsch einen Tweet ab: „Heute vor 10 Jahren wurde Werner Faymann zum Bundesparteivorsitzenden gewählt. Bei der NR-Wahl 2008 und 2013 konnte er souverän die relative Mehrheit erringen. Es ist Zeit, die SPÖ wieder derart erfolgreich an die Spitze zu führen.“ Deutsch ist ein Faymann-Nostalgiker, und die Breitseite in seinem Tweet galt dem amtierenden SPÖ-Chef Christian Kern. Dessen Anhänger hatten Faymann mittels Pfeifkonzert am 1. Mai 2016 aus dem Amt gejagt. Die Wunde schmerzt manche immer noch, und Deutsch löste mit dem Tweet eine Kern-Debatte aus. Wenig später gab der burgenländische Landesrat Hans Peter Doskozil der Krone ein Interview, in dem er vor einer „grün-linken Fundi-Politik“ der SPÖ warnte. Anlass: Kern hatte den Kampf gegen den Klimawandel als ein zentrales Anliegen des neuen SPÖ-Programms präsentiert. „Die SPÖ muss sich um Themen kümmern, die die Österreicher bewegen, und Migration gehört dazu“, moserte Doskozil in der "Krone". Damit vergrößerte Doskozil die Obmann-Diskussion zu einer Kurs-Debatte.

Seit Tagen bemüht sich die SPÖ, die Flügelkämpfe einzufangen und die Vorfälle mit Verweis auf das „Sommerloch“ kleinzureden.