Oberwart: Grüner darf nicht kandidieren

Demokratiepolitisch finde ich es sehr bedenklich", sagt Wolfgang Spitzmüller von den Grünen. Wie der KURIER berichtet hat, wollte Spitzmüller in Oberwart für die Grünen zur Gemeinderatswahl antreten. Er ist zwar in Oberschützen wohnhaft, erfülle aber die Anforderungen für den Wahlantritt, wie er sagt. "Ich bin, so wie viele andere auch, in Oberwart mit einem Nebenwohnsitz gemeldet." Ende Juli hat er sich in die Wählerliste hineinreklamiert und trat an erster Stelle in die Wahlliste der Grünen, gefolgt von der Oberwarterin Maria Racz.

Die Gemeindewahlbehörde unter der Leitung von Bürgermeister Gerhard Pongracz – in der SPÖ, ÖVP und FPÖ vertreten sind – hat nun Spitzmüller das Wahlrecht wieder aberkannt.