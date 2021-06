Obdachlosigkeit: Mückstein stellt 24 Mio. Euro für Prävention bereit

Mückstein will sich auch auf europäischer Ebene dafür einsetzen. Am Montag findet in Lissabon eine erste EU-Konferenz zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit statt. Dort wird eine EU-Deklaration unterzeichnet, die zum Ziel hat, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden.

Zudem wird bei der Konferenz eine Plattform zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit ins Leben gerufen, um die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu vertiefen.