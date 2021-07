Portisch: "Nur mit Zuversicht werden wir Europa retten"

Beim Marshall-Plan waren wir dabei, aber die EWG war für Österreich verschlossen.Mit der EWG mussten wir warten, bis die Sowjetunion zugrunde ging. Ich war bei Bundeskanzler Raab 1957, als die EWG-Verträge in Rom unterschrieben wurden, zu einem Kaffeeplausch. Und Raab sagte, "also wir gehen dazu". Ich fragte ihn "wozu?" Er sagte, zur EWG. Ich habe aber gewusst, dass die Russen schon Wochen vorher vehement gegen die EWG aufgetreten sind. So fragte ich Raab, was denn die Russen dazu sagen. Und er sagte "die werden nicht gefragt". Und er hat auch nicht gefragt, aber ein paar Wochen später haben die Sowjets schon ein Veto eingelegt, falls wir die Absicht hätten, zur EWG zu gehen. Die Begründung war ganz einfach: Ein Beitritt zur EWG wäre ein Anschluss an Deutschland. Und der Anschluss an Deutschland ist im Staatsvertrag verboten. Der Stalin hat auch allen kommunistischen Ländern verboten, dem Marshall-Plan beizutreten.

Zurück nach Afrika, wie soll ein Marshall-Plan dort funktionieren?

In Afrika muss man das ganz neu denken. Zuerst braucht es dort funktionierende Regierungen – das ist schon mal sehr schwer. Aber ich glaube, wenn man ihnen genügend Perspektiven gäbe, fände man auch genügend Potenzial. Und in Afrika muss man Aufpasser neben die Regierung stellen. Aber das Prinzip bleibt: Wir schenken ihnen was und damit helfen wir ihnen, selbst eine Perspektive zu entwickeln.

80 Dollar pro US-Bürger sind damals in den Marshall-Plan investiert worden, also 13 Milliarden. Bei 500 Millionen Europäern und 200 Euro pro Europäer wären das 100 Milliarden Euro.

Mit 100 Milliarden kann man eine gigantische Organisation aufbauen, und zwar eine, die in europäischen Händen bleibt, bis die Afrikaner so weit sind, dass sie sich selbst verwalten können.

Aber vorerst müssen wir uns noch was für die Flüchtlinge überlegen.

Da sind wir jetzt beim ganz anderen Thema. Was ich aufgezählt habe, das ist eine Utopie, die aber machbar wäre, wenn wir uns alle anstrengen. Aber es bedarf sehr sorgfältiger Vorbereitungen, eines großartigen Willens der Europäer, das auch zu tun, der fehlt zurzeit noch. Der Marshall-Plan hat ja auch eine zweite Seite, die man immer vergisst. Er hat ja Amerika selbst geholfen, denn das Steuergeld für den Marshall-Plan, das die Amerikaner gezahlt haben, blieb in Amerika. Sie haben ja nicht Geld nach Europa gegeben, sondern sie haben die Güter, die in Europa gebraucht wurden, in Amerika herstellen lassen, erzeugt, und dort bezahlt, und erst dann nach Europa geliefert.