NSA-Connection: Spindelegger "besorgt"

Der Datenskandal rund um den US-Geheimdienst NSA macht Außenminister Michael Spindelegger "äußerst besorgt". Ob auch Daten von Österreichern abgegriffen wurden, konnte der Vizekanzler Freitagvormittag in der "Fragestunde" des Nationalrats allerdings nicht beantworten. Man arbeite gerade erst an einem Fragenkatalog an die US-Botschaft und so sei noch nicht klar, ob Österreicher betroffen seien und ob die erhobenen Vorwürfe überhaupt den Tatsachen entsprächen. Spindelegger versicherte, dass dieses Thema auch bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA eine Rolle spielen werde: "Ein Überwachungssystem über unsere Köpfe hinweg kann nicht akzeptiert werden." Auch in Kooperation mit den anderen EU-Staaten werde man die USA um Aufklärung ersuchen müssen.