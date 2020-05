NSA-Affäre: Wien will Druck auf USA erhöhen

Österreich

"Wir, also insbesondere Abgeordneten aus Ländern wieoder, haben die Amerikaner gefragt: Was gibt euch das Recht dazu, unbescholtene Bürger zu bespitzeln?"

Die Antwort der Gesprächspartner sei immer dieselbe gewesen: "Because we protect you."

Wir beschützen euch: Für das Gros der US-Parlamentarier reichte das als Erklärung dafür, warum die NSA allein in Österreich an zumindest vier Standorten (drei in Wien, einer in Salzburg) mit Abhör-Stationen präsent ist.

Für Pilz, wie für die meisten anderen Vertreter Europas, ist derlei nicht nur indiskutabel, man will in der Causa nun auch einen Schritt in die Offensive machen.

"Unbescholtene Bürger können und dürfen nicht von unkontrollierten Geheimdiensten bespitzelt werden", kritisieren die Klubobleute der Regierungsparteien Andreas Schieder ( SPÖ) und Reinhold Lopatka ( ÖVP), die ebenfalls in Washington, D.C. dabei waren.