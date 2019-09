NR-Wahl: Wer setzt sich in der ersten Elefantenrunde durch?

Wir sind im Wahlmonat angekommen. Bislang haben sich die Spitzenkandidaten noch nicht einem direkten Schlagabtausch in großer Runde stellen müssen. Das ändert sich jetzt. Der TV-Wahlkampf startet mit einer ersten Elefantenrunde - am Dienstagabend auf Ö1. In der Sendung "Klartext" treffen die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Parteien ab 18:30 Uhr aufeinander, übertragen wird die Debatte auch von ORF III.