NR-Wahl: Voglauer möchte wieder Kärntner Spitzenkandidatin werden

Grünen-Politikerin Olga Voglauer möchte bei der nächsten Nationalratswahl wieder Spitzenkandidatin ihrer Partei in Kärnten werden. Sie werde bei einer Landesversammlung im April kandidieren, sagte sie zur APA. "Ich hoffe auf Zustimmung meiner Mitglieder in Kärnten." Die Landesversammlung, bei der die Landespartei ihre Kandidatinnen und Kandidaten wählt, werde voraussichtlich am 20. oder 24. April in Klagenfurt oder Villach abgehalten. Der Bundeskongress folgt im Juni.

Mehr lesen: Wadlbeißerin? "Ich mag große Hunde"

2019 hatte Voglauer die Grünen in Kärnten als Landessprecherin übernommen und die Partei als Spitzenkandidatin in die Nationalratswahl geführt. Auf der Bundesliste kandidierte sie damals auf dem 7. Platz. In Kärnten erreichten die Grünen 9,5 Prozent der Stimmen und ein Mandat, was einen deutlichen Zuwachs um 7,1 Prozentpunkte bedeutete. Bei der Landtagswahl im heurigen März verpassten die Kärntner Grünen mit Voglauer als Spitzenkandidatin den erhofften Wiedereinzug in den Landtag mit einem kleinen Plus und einem Ergebnis von 3,9 Prozent. Innerhalb der Partei ist Voglauer inzwischen zur Generalsekretärin aufgestiegen.