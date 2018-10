Nowotny: "Schuldenstand Italiens bereitet tatsächlich Sorgen"

Ist die Eurozone dennoch stabil?

Ja, es gibt heute keine Spekulation auf den Zerfall der Eurozone. Wenn wir das mit 2008 vergleichen, haben wir gewaltige Fortschritte gemacht. Als Folge der Finanzkrise kam es zu einer deutlich intensiveren Regulierung des Bankensektors. Die österreichischen Banken haben heute mehr als doppelt so hohe Eigenkapitalquoten als sie 2008 hatten, damit ist auch die Sicherheit wesentlich größer. Wir haben eine sehr viel bessere Sicherheit bezüglich der Liquidität der Banken. Wir haben etwa auch ein völlig neues System der Bankenaufsicht mit einheitlichen Regeln und einer besseren Kenntnis des Zustandes der Banken.

Wie schwer wiegen politische Risiken, etwa Handelskriege oder die Flüchtlingsfrage?

Bei der jüngsten Tagung des Währungsfonds sind politische Risiken sehr stark behandelt worden, z. B. Handelskonflikte oder auch Risiken aus Sanktionsmaßnahmen. Es gibt etwa bereits einen deutlichen Anstieg des Ölpreises. Eine Gefahr ist auch die unterschiedliche Zinsentwicklung in den USA und in Europa, dadurch wertet der Dollar auf, was wiederum für Entwicklungs- und Schwellenländer problematisch werden könnte.

Zu Österreich: Sie scheiden 2019 aus der Notenbank aus. Kennen Sie schon Ihren Nachfolger?

Ich werde im nächsten Jahr 75 Jahre alt, eine Verlängerung strebe ich nicht an. Im nächsten Monat wird der Generalrat eine Ausschreibung vornehmen, dann wird der Prozess in Gang gesetzt.

Stichwort Generalrat: Alle Arbeitnehmervertreter wurden abgelöst. Wie schädlich ist das?

In der Vergangenheit hat es sich sehr bewährt, dass es eine breite Streuung von Interessenslagen gab, was auch dem Geist des Notenbankgesetzes entspricht. Generalräte, die von der Arbeitnehmerseite nominiert worden sind, haben eine sehr wichtige und konstruktive Rolle gespielt. Mir tut es leid, dass es von dieser Seite her keine Vertretung mehr gegeben ist.