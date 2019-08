Novomatic: Der umstrittene Weltkonzern

So gewaltig die politische Geräuschkulisse in Österreich auch ist, das große Geschäft macht Novomatic im Ausland. Der Fokus liegt nach wie vor in Europa, wichtige Kernmärkte sind Deutschland und Italien. Seit dem Einstieg bei der australischen Ainsworth Game Technology (AGT) spielen die Österreicher auch auf dem US-Markt mit. Der Marktanteil soll dort kräftig steigen.

Vorerst bereitet AGT aber Probleme. Hohe Kursverluste an der Börse verursachten massive Wertberichtigungen in Höhe von 264,3 Mio. Euro für die australische Beteiligung. Dadurch rutschte der erfolgsverwöhnte Glücksspielkonzern im Vorjahr mit 155 Millionen Euro in die Verlustzone. Der Umsatz legte auch dank Zukäufen um 10,5 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro zu.