Norbert Hofer über Karfreitag: „Mir wäre lieber, alles wäre beim Alten geblieben.“

Caritas-Präsident Michael Landau und FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer besuchten am Faschingsdienstag ein Pflegeheim in Wien Donaustadt. Anlässlich der Diskussion um die neue Karfreitagsregelung, bat der KURIER den Katholiken Landau und den evangelischen Hofer zu Wort.

KURIER: Wie werden Sie den diesjährigen Karfreitag verbringen?

Michael Landau: Wir haben in der Caritas eine Betriebsvereinbarung. Der Karfreitag ein freier Tag ist. Ich werde ihn ganz traditionell verbringen. Das heißt, in der Früh beim Stephansdom, bei der Karmetten sein. Ich bin zudem selbst Seelsorger in einem unserer Pflegehäuser. Ich werde den Tag, so wie alle Jahre, in der Ernsthaftigkeit des Karfreitags und in der frohen Perspektive von Ostern feiern.