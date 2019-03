Hofer: „Ich bin nicht verkleidet, ich schau’ wirklich so aus“

Bilder von Romy Schneider und Josef Meinrad an der Wand, dazwischen Straßenschilder mit „1., Josefsplatz“ oder „4., Mozartplatz“ und unzählige Uhren – „damit sich die Menschen erinnern“, wie später erklärt werden wird. Weit vor Mittag liegt der Geruch von Essen in der Luft und vor den Gästen ein Rundgang durch das auf Demenzkranke spezialisierte Pflegewohnhaus St. Teresa in Wien Donaustadt.