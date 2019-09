NÖ: Nach Suspendierung gärt es in der FPÖ

Was Niederösterreichs Parteikollegen noch ärgert: Martin Huber erfuhr von seiner Suspendierung über eine Aussendung der APA, wie er gegenüber dem KURIER auch bestätigte: „Mit mir hat davor niemand darüber geredet.“ Mittlerweile haben einige Funktionäre aus dem Bezirk Melk angekündigt, die Partei aus Protest gegen diese Vorgangsweise zu verlassen. Huber stand in seiner Heimatgemeinde Blindenmarkt an der Spitze einer der stärksten FPÖ-Ortsorganisationen in NÖ. Er selbst weiß noch nicht, ob er nun als wilder Abgeordneter im Landtag bleibt oder sich nur noch in der Gemeinde engagiert: „Ich muss mir das alles jetzt durch den Kopf gehen lassen.“