NÖ: Eine Milliarde Ertrag "ist noch nicht da"

3,3 Milliarden Euro hat das Land Niederösterreich über die Vermögensverwaltung Fibeg aktuell in Aktien, Anleihen etc. gesteckt. Rund 700 Millionen sollen aber laut profil hochspekulativ in Hedgefonds, Rohstoffwetten etc. liegen. Das Magazin beruft sich auf einen Rechenschaftsbericht der Fibeg vom Oktober 2012.

Geht es nach Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, soll sich das bald ändern. „Wenn die Berichte stimmen, sehe ich Anpassungsbedarf bei der Fibeg.“ Nach dem Salzburger Finanzskandal hat die Politik reagiert, neue Spekulationsvorschriften erlassen. Bis 30. Juni muss Niederösterreichs Landtag die Spielregeln des Bundes umsetzen. Schieder: „ Rohstoffwetten oder Anlagen in Hedgefonds sind künftig verboten.“ Risikominimierung habe künftig Vorrang vor der Ertrags- und Kostenoptimierung. Auch aus dem Finanzministerium heißt es: „In Zukunft darf kein Bundesland vermeidbare Risiken eingehen.“