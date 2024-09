Die NÖ Ärztekammer wird zur "Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich". 50,4 Prozent der Mitglieder sind laut einer Aussendung weiblich, der Vorstand habe in seiner Sitzung am Mittwoch die Namensänderung in der Kommunikation und im Außenauftritt beschlossen. Es sei "ein klares Zeichen gesetzt" worden, wurde betont.