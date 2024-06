Werden Nikotinbeutel für Unter-18-Jährige verboten?

Allerdings kann ihr Konsum Zahlfleisch und Mundschleimhaut schädigen sowie das Krebsrisiko erhöhen. Deshalb werden die Rufe nach einer strengeren Reglementierung immer lauter: Die Landesjugendreferenten haben am Freitag in Graz einen Beschluss gefasst, mit dem sie den Gesundheitsminister ersuchen, den Verkauf von Nikotinbeuteln an Jugendliche unter 18 Jahren per Novelle des Tabakgesetzes bundesweit zu verbieten, was in einzelnen Bundesländern über den Jugendschutz schon der Fall ist.

„Wir wissen, dass sämtliche relevante Beratungsstellen das Gefährdungspotenzial der Inhaltsstoffe von Nikotinbeuteln für junge Menschen als hoch einstufen“, sagt Niederösterreichs Jugendlandesrätin Christine Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Rauch: "Entwurf ist fertig"

Auf Bundesebene scheitert die Novelle aber offenbar an ihren ÖVP-Parteikollegen, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betont: „Ein entsprechender Entwurf des Gesundheitsministeriums zur Novelle des Tabakgesetzes liegt dem Regierungspartner bereits seit eineinhalb Jahren vor.“