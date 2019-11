Niko Kern von Soko Ibiza vernommen

Die Soko Ibiza hat einen prominenten Zeugen einvernommen: Niko Kern, den Sohn von Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Das berichtet die Tageszeitung " Österreich"

Niko Kern bestätigt die Einvernahme: "Ja, die haben mich jetzt auch einvernommen." Auf die Frage, warum er einvernommen wurde, antwortet Kern: "Ich hatte den Eindruck, dass die Beamten im Dunkeln tappen, so viele verschiedene Fragen haben sie mir gestellt."

Für die Kripo spielt der Kanzler-Sohn offenbar eine nicht unwesentliche Rolle in diesem Fall, er könnte vielleicht ein wichtiger Zeuge sein: Niko Kern ist in Wien ausgezeichnet vernetzt und war viele Monate bei der "Sektion ohne Namen" der SPÖ engagiert, aus deren Team bereits vier weitere Personen verhört worden sind. So hatte der frühere Chef der Sektion einen Termin bei der Soko, überdies ein weiteres Ex-Mitglied der SPÖ-Gruppe, und auch zwei junge Parteimitglieder, die in einem Wettbüro 600 Euro auf das Ende der türkis-blauen Koalition Mitte Mai gewettet haben, wurden einvernommen.