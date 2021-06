Niessl auch auf dem Jobmarkt für dichte Grenzen

Neben einer Verschärfung der Entsenderichtlinie für aus dem Ausland hereinarbeitende Firmen (2011 waren es 315, im Vorjahr schon 6800), einer Senkung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder und einer kräftigen Aufstockung der Finanzpolizei von 18 auf 50 Beamte wird auch an Grundfesten der EU gerüttelt: "Die temporäre Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in bestimmten Branchen darf kein Tabu sein", sagen Niessl und Genossen. Die SPÖ denkt derzeit nur an Bau- und Baunebengewerbe, wo Ende Februar 2700 Ausländer beschäftigt und fast 2000 Inländer arbeitslos waren. Die FPÖ hat auch über einen Stopp für neue ausländische Arbeitnehmer in Handel und Transport nachgedacht. Auch wenn Europarechtsexperte Walter Obwexer schon abgewunken hat und zudem alle EU-Staaten einer Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit zustimmen müssten: Die rot-blaue Regierung setzt auf Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, wo Beschränkungen "aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit" eingeräumt würden.