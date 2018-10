Newsweek: "Österreich erhebt sich" unter Sebastian Kurz

Äußerst prominent setzt die internationale Ausgabe des Newsweek Magazine Bundeskanzler Sebastian Kurz auf das Cover. Neben seinem Porträt mit eiskaltem Blick steht: " Austria Rising. Chancellor Sebastian Kurz is Remaking Europe’s Future from its Darkest Past" („ Österreich erhebt sich. Bundeskanzler Sebastian Kurz erneuert Europas Zukunft aus seiner dunkelsten Vergangenheit heraus“).

Der Titel des achtseitigen Artikels „Tomorrow belongs to me“ („Der morgige Tag gehört mir“) ist eine Anspielung auf ein Lied aus dem 1972 erschienenen Spielfilm „Cabaret“, in dem ein Hitlerjunge die originale englischsprachige Textversion „Tomorrow belongs to me“ singt.

"Konservativer Populist"

Im Text, der in der Online-Ausgabe bereits veröffentlicht wurde und am 26. Oktober gedruckt erscheint, bezeichnet die Autorin Elizabeth Schumacher Sebastian Kurz als „konservativen Populisten“, mit dem sich viele junge Österreicher identifizieren. „Indem sie ihn unterstützen, flirten sie aber auch mit der gefährlichen Vergangenheit des Landes“, schreibt Schumacher.