Neuwahl ist fix: Wer profitiert, wer verliert

Man wagt sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man ein blaues Debakel prognostiziert. Die Freiheitlichen werden massiv an Nichtwähler, aber auch die eine oder andere Stimme an die ÖVP verlieren. Diese ist unter Kurz in Ausländer- und EU-Fragen so weit nach rechts gerückt, dass sie auch für frustrierte Blaue durchaus wählbar ist.

Schafft Sebastian Kurz ein Ergebnis über 40 Prozent – wie Wolfgang Schüssel 2002 nach Knittelfeld –, kann er sich seinen künftigen Koalitionspartner aussuchen. Kurz könnte es etwa mit der SPÖ oder mit den Neos versuchen oder gar eine Minderheitsregierung wagen. Mit einer absoluten Mehrheit für die Kanzlerpartei ist nicht zu rechnen.

Die SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner ist wie alle anderen Parteien auch im EU-Wahlkampfmodus. Schwierig wird es allerdings – und das betrifft alle Parteien –, den Schwung bis in den Herbst mitzunehmen.

Was der SPÖ für eine baldige Nationalratswahl noch fehlt, ist ein griffiges Thema. Auch finanziell wird es nicht einfach werden. Nicht zuletzt ist Rendi-Wagner noch nicht wirklich in ihre Rolle gewachsen. In Umfragen sah eine Mehrheit zuletzt gar die Neos als stärkste Oppositionspartei. Trotzdem drängten auch die Sozialdemokraten Sebastian Kurz zu Neuwahlen.