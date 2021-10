Neues Service: Gesundheitskasse testet Video-Visite

Die bisher vereinzelt schon von Ärzten und Gesundheitseinrichtungen erprobte Telemedizin (z. B. Hausärzte, die Patienten am Telefon beraten) wird mit visit-e vereinheitlicht und vor allem: vereinfacht. Das System setzt nur voraus, dass die Patienten einen Laptop mit Kamera, Mikrofon und Internet-Anschluss oder ein Smartphone besitzen. Das Installieren von spezieller Software oder spezifischen Apps fällt weg.

„Das System ist extrem einfach zu handhaben und datenschutzrechtlich trotzdem einwandfrei“, sagt Wojnarowski zum KURIER.

An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen: Die neue Art des Arztgesprächs ist nicht gedacht für akute oder gar lebensbedrohende Fälle. Ein möglicher Herzinfarkt bleibt weiterhin ein Fall für den Notruf. Und auch andere akute Beschwerden wie hohes Fieber, Bauchschmerzen etc. können schwerlich via Telemedizin geklärt werden.