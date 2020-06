SPÖ will zurück zu ihren Wurzeln

Im Unterschied zum Koalitionspartner, der, wie Darabos keck anmerkte, bloß " Standpunkte einzementiere" und "Suggestiv-Fragen" stelle, nimmt die SPÖ für sich in Anspruch, Mitglieder wie Nichtmitglieder breit in die Themen- und Inhaltsfindung einzubinden. In dieser ersten, bis Mai andauernden Phase, gibt es de facto kaum Einschränkungen. In Phase zwei sollen die im Internet von "Kampagnenteams" gesammelten Ideen öffentlich diskutiert und ausgewertet werden.

Parallel dazu produziert ein wissenschaftlicher Beirat unter der Leitung von Historiker Wolfgang Maderthaner ein "gesellschaftliches Analysepapier", das ebenfalls in den Prozess mit einfließt. Wie geht’s weiter? Ab November wird das schriftliche Programm endgültig formuliert, im Frühjahr 2016 soll es von den Partei-Mitgliedern beschlossen werden.